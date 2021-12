INTERVJUU ⟩ Peeter Langovits – meie elu peegel

Langovitsi nimetatakse tihti Eesti foto grand old man’iks. Ma ei küsinud, kuidas ta ise sellesse suhtub. Tema puhul on tore asi, et ta räägi sellist maestrojuttu, et küll me omal ajal ikka tegime ja olime. Kui küsin, kuidas praegusel ajal pressifotoga seis on, ütleb ta, et väga palju tehakse häid asju. Tõesti tehakse, lisab ta. Talle meeldib kasutada sõna «tase». Teatav tase peab olema ja praegusel ajal olevat seda piisavalt.