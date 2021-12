Disainiturg toob taaskord publiku ette valiku eestimaist disaini

Varasemalt Kultuurikatlas toimunud Disainiturg toimub sel aastal 19. detsembril (pühapäeval) kell 11-18 Telliskivi Loomelinnakus kuna Loomelinnak võimaldab inimesi paremini hajutada. Disainiturulised on jagatud ära kolme erinevasse avarasse ruumi, mis kõik asuvad Loomelinnaku platsi ääres: Fotografiska 0 korrus, Roheline saal ja Void. Lisaks on paar disainerit avanud uksed ka oma stuudiotesse. Sissepääs Disainiturule on külastajatele tasuta.