FILMIARVUSTUS ⟩ Behmet kurba funk’i kolmes vaatuses

Behme siin pealkirjas on kirjutatud taotluslikult. Just selline Uku Kuudi muusika on: sametine ja unelev, nagu lõunamaa öö, õrnas briisis õõtsuvad palmid ja autosõit taamal säravate suurlinna tulede poole. Sinna suurlinna ei jõudnud ta kunagi päriselt kohale.