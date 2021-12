Lahkunud on nahakunstnik Urve Varik

Urve Variku andekusest annab tunnistust tõik, et kunstniku diplomitöö jõudis Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogusse. Kõnealusest kollektsioonist tõuseb esile stiilne modernistlik vakk, kus on kasutatud nahavooli ja põletust ning millel on tõlgendatud kiviaegseid kaljujoonistusi. Juba peale lõpetamist paistis Urve Varik oma töökuse ja põnevate töödega silma. Nahakunstnikuna osales ta aktiivselt näitustel, näiteks linnarahva poolt väga oodatud iga-aastastel tarbekunstiväljapanekutel, samuti esindas ta Eestit Ungaris, Saksamaal ja Norras. Urve Varik astus Eesti Kunstnike Liidu liikmeks 1969. aastal.