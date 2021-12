AK ⟩ Tähejumalad baaris sisemiste probleemide küüsis

Lisaks on iga jutuvõistlus toonud nähtavale uusi autoreid, kelle tööd tavapäraselt ulmelugeja ette ei satuks. Nii leiame ka sellest kogumikust mitu ulmežanri debütanti, nagu Häli Kivisild, Elo-Mall Toomet, Karri Tiigisoon, Marek Liinev ja Mia Lisette Tamme. Ainult rõõmustav on näha uusi tulijaid, kes ei lase vanadel kirjutajatel loorberitele puhkama jääda.

Viimaste ulmejutuvõistluste järel on žürii liikmed mitmetes artiklites esile toonud oma eelistusi või kajastanud, kuidas parimate valimise protsess välja nägi. See on tänuväärt kõigi tagasisidejanuste autorite suhtes, kes jäid joone alla, aga ka nende suhtes, kellel õnnestus esikümnesse pääseda. Mitte iga Eesti kirjanduselus toimuva jutuvõistluse järel ei avaldata täpseid punkte ja muud statistikat, mis võiks olla huvitav materjal ka tavalugejale. Üle aastate on võistlusele saadetud juttude arv jäänud 70 juurde, mis näitab heitlikele aegadele vaatamata stabiilset vajadust viljeleda žanrikirjandust.