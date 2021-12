AJA AUK ⟩ Arst, kes hoolis liiga palju

Ikka on hea, kui inimesel on arst, keda usaldada. Kui Elvisel häda käes oli, helistas ta dr George C. Nichopoulosele, kes kohe tuli, suur nahkne arstikott käes. Suurt arstikotti oli tarvis, sest Elvisele meeldisid väga rohud. Ta oli veendunud, et iga häda tarvis on rohi olemas. Oli veendunud arstiteaduse pooldaja, tänapäeval vist üsna haruldaseks muutuma hakkav liik. «Mõned on sellised,» kommenteeris hiljem arst, «kõige väiksema häire korral leiavad, et kohe on midagi tarvis võtta, teistel on ükskõik.»