ARVUSTUS ⟩ Imala liftimuusika sünonüüm, kes tahab olla parim

Praeguseks 65-aastane Kenny G, kelle sünninimi on Kenneth Bruce Gorelick, ise juba rõõmsalt ootas, et saab sellise pühadusepilastuse eest džässikriitikutelt vastu päid ja jalgu, nagu ta märkis ka hiljuti linastunud dokumentaalfilmis «Kuulates Kenny G-d» («Listening to Kenny G»). Samasugust pahandust on ta teinud juba möödunud sajandi lõpus, kui võttis ühe Louis Armstrongi loo ja tegi sellele uue tausta. See sundis kitarrist Pat Methenyt kirjutama raevuka arvamuse Kenny G kohta. Samas, Metheny leidis oma kirjas, et miski peaks ikka püha ka olema. Dokumentaalfilmis, mis on Eesti vaatajale seaduslikul moel kättesaadav Telia TV kaudu, tõstatatakse õigustatult küsimus, kas Armstrong oleks oma muusikat pühaks pidanud.