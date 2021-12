Lihtsad lahendused leiavad poolehoidu, kuna inimesed janunevad lohutust, ent jätavad kasutamata oma võimalused, räägib näitleja Tõnu Oja. Ta möönab, et temalgi on keeruline ses maailmas, kuid tal on neljas pensioni­sammas: pojad Kaarel ja Pääru Oja.