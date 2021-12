ARVUSTUS ⟩ Uus «Matrix»: kas samasse peeglisse on võimalik kaks korda astuda?

Mis on jäänud samaks ning millised rõhuasetused on vahepeal muutunud? On see järjepidevus, üleminek või katkestus? «Ülestõusmine» ei tee ka ise neist pingetest suurt saladust: juba filmi kõige esimeses stseenis küsib hääl: «Milleks kasutada vana koodi, et luua midagi uut?»