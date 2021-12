Maailmas läheb see ajalukku aastana, mil umbes kolmandik muusikatööstuses ametis olijatest jäi tööst ilma. Paraku pole see hulk lõplik. Kus on pandeemiapaine tõmmanud kriipsu peale tervele tuurile, kus lebab puhkuselt saabunud bassimees haigena intensiivravis voolikute all. Kultuurikorraldaja amet näikse olevat vägagi ekstreemne elukutse. Teed silmad lahti ja vaatad, et elektriarve on roninud taevasse. Nii seistigi vahel silmitsi õõvastava tõsiasjaga, et veel kevadel sõlmitud lepingud on tegelikult kahjulikud ja mida rohkem korraldad, seda rasvasemaks niigi ülekaalus miinust ajad.