Solaris galeriis avatakse Raoul Kurvitza näitus

Ilu kui mõistet on läbi ajaloo nii üle- kui ka alahinnatud, nagu seinast seinagi on erinevad olnud ilu normid. Lõppeks on aga ilu ju alati eelkõige subjektiivselt hinnanguline: ei ole olemas universaalset ega jumalikku ilu. Ehk ultimatiivses võtmes on vaid see, mille me ühes või teises ajahetkes või kultuuriruumis universaalsusele või jumalikkusele omistame, või siis jälle, üleüldsegi mitte.

Ent siiski on ilu eelkõige teatav tundmus. Sageli on see seotud ülevusega, teinekord kättesaamatuse või püüdmatusega, harukordsematel juhtudel ka hirmuäratavusega. Ultimatiivne ilu on seda kõike korraga, ultimatiivne ilu on samaaegselt nii ülev, kättesaamatu kui ka hirmuäratav, kohutav või suisa õudne.