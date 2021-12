Kraamisin välja märkmiku ettevalmistatud küsimustega, aga enne, kui midagi küsida jõudsingi, hakkas Mustonen rääkima käsitsi kirjutamisest: «Ma eelistan iga kell pastakaga paberile kirjutamist. Arvutiga paned sa ka kõiksugu s*tta kirja, kuigi sealgi leidub vahel kulda. Aga pastakaga kirjutades oled teadlikum. Mõtled kõik läbi, kuidas just oma mõtteid kirja panna. Mingi ilu on ka selles, et pastakaga kirjutades oled sa igal hetkel täielikult sellele keskendunud. Ei ole sel hetkel ühtegi segajat, ühtegi ekraani. Selles on aju jaoks mingi romantika.