ARVUSTUS ⟩ Aastavahetuse telesaated: Tühjus, auk, null, zero!

Sama võib kahjuks öelda tänavuste ETV aastavahetuse omasaadete kohta, mis on suur samm tagasi võrreldes eelmise aastaga, plussiks vast vaid see, et seekord ei olnud eriprogrammi alla tõenäoliselt nii suurt raha magama pandud kui eelmisel aastal ja suurem osa ERR rahvast sai 12-tunnise otsesaates higistamise asemel rahulikult oma kodus veeta. Kuid see on ka ainus pluss.