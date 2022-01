ARVUSTUS ⟩ Armastus ja kannatus Pariisi Lasnamäel

Seejuures on Audiard suutnud edukalt liigelda isikupärasema autorikino ning laiemat publikut kõnetava levifilmi vahel, enamasti neid kaht sidudes. Suurem osa tema filmidest on olnud lisaks festivalidele edukad ka kodumaises ja rahvusvaheliseski kassas. Tõsi, läikiva pealispinna tõttu on Audiardile mõnikord ka ette heidetud stiili eelistamist sisulisele sügavusele.