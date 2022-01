VIDEO ⟩ «Viimse reliikvia» kultuslaul sai uue jazzi-kuue

See Pole See Trio toob nõukogudeaegse Eesti parimad muusikapärlid kuulajateni maitsekalt tänapäevases helikeeles, andes neile seeläbi justkui uue elu. Lisaks jazzile omastele instrumentidele kasutavad nad ka live-elektroonikat. Olulisel kohal on põhjamaine esteetika ning vahetu väljendus läbi improvisatsiooni. Ansambli kava toob nostalgiamomendi vanemale generatsioonile ning Eesti kullafondi avastamisrõõmu nooremale publikule. Kontserdipublikult on saadud tagasisidet, et teada-tuntud laulude tekstidki on värskes helikeeles saanud nende jaoks uue tähenduse.