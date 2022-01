NÄDALA PLAAT ⟩ Uue kooli mitmekihiline vana popp

Neon Firi reibas kiindumus eklektilisse gruuvi on ilmne ja varjamatu, avastamisrõõm uutele territooriumitele liikudes lausa füüsiliselt tuntav. Uus ongi sageli hästi unustatud vana. Kuigi bändi muusika niidistik on sügavalt läbi põimunud möödunud sajandi kaheksakümnendatega, siis vaatamata sellele, et neil polnud sel ajal juhust elada ja tegutseda, on nad selle ajastu vormi ja vaimu ning kvintessentsi intuitiivselt tabanud oluliselt pareminigi, kui see õnnestub nendel soliidsetel härradel ja prouadel, kes tollal ise tegevmuusikud olid. See, et tänased noored viitsivad panustada terviklikule albumile, mitte pelgalt singlitele, on samuti igati märkimis- ja kiiduväärne. «Neon Fir» sisaldab üheksa pala ning kestab pisut üle poole tunni. Album on esialgu saadav digitaalselt voogedastuskanalitel ja küllap kummardusena kaheksakümnendatele ka kassetil. Kevadel on oodata seda vinüüli pressituna.