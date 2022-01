AK ⟩ Seikleja Jefferson, isemõtleja Jefferson

Viimasel ajal on hakanud üha tihedamini ilmuma lõdva käega kirjutatud ajalooromaane, enamasti seikluslikke. Mitte kuigi kaua tagasi arvustasin siinsamas Roland Tõnissoni «Uue Maailma hällilaulu». Mida ma mõtlen lõdvalt kirjutatu all? Seda, kui ajaloofaktidesse, samuti ajaloolisse tausta suhtutakse n-ö loominguliselt, teostes tegutsevad tänapäeva mõttelaadiga inimesed, kelle suhtluskeel on (sageli rõhutatult) tänapäevane. Tõenäoliselt on see uuem trend kogu maailmas. Põhjus: lugejal on nii lihtsam, ta ei pea ennast liiga tundmatusse maailma kujutlema, tegelastega on kergem samastuda.