GALERII ⟩ Ugala teatri sünnipäeval selgusid kolleegipreemiad

Esmakordselt loobuti pea- ja kõrvalosade nimetamisest ning hääletada sai selle asemel kahe silmapaistva naisrolli ja meesrolli poolt. Silmapaistvad meesrollid pälvisid Ringo Ramul rolli eest lavastuses «Kui sa tuled too, too mul lilli» ja Rait Õunapuu rolli eest lavastuses «Sume on öö». Silmapaistvad naisrollid pälvisid Terje Pennie rolli eest lavastustes «Ema» ning Marika Palm rolli eest lavastuses «Sume on öö».