Apteeker Melchiori mängufilm esilinastub sel kevadel

Apteeker Melchiori produtsendi Esko Ripsi sõnul on mängufilmi tootjad esilinastust kaks korda edasi lükanud, kuna filmi pole praegu kehtivate koroonapiirangute tõttu võimalik kõikidele sihtrühmadele näidata. «Apteeker Melchior on viimaste aastate suurim Eestis toodetud filmiprojekt. See on suure kinoekraani jaoks tehtud film, mis on toodetud kõikide Eesti inimeste jaoks. Kuna hetkel kehtivate viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud piirangute tõttu pole kõigil inimestel võimalik kinos käia, siis oleme sunnitud filmi edasi lükkama ja loodame, et aprillis saavad kinno minna kõik, kes seda soovivad.»

Filmilevitaja Timo Diener lisas, et Eesti filmide praegused vaatajanumbrid jäävad koroonapandeemia eelsele ajale tunduvalt alla. «2021. aastal esilinastus küll mitmeid huvitavaid ja laiemale publikule meeleolukaks vaatamiseks mõeldud kodumaiseid filme, aga nende vaatajanumbreid ei saa paraku varasemate aastatega võrrelda. Kui koroonaeelsetel aastatel vaatas populaarsemaid Eesti filme kinos 100-150 tuhat inimest, siis 2021. aastal kõige rohkem kinokülastajaid kogunud kodumaine film, Rene Vilbre komöödia «Eesti matus» suutis kinodesse meelitada vaid 43 tuhat vaatajat.» Kodumaistest filmidest populaarsuselt teine oli aasta lõpus esilinastunud Ergo Kulla komöödia «Jahihooaeg», mis on kogunud üle 35 tuhande vaataja ja jookseb endiselt kinokavades. Vaatajanumbrite järgi kolmandaks jäi Peeter Simmi lavastatud «Vee peal» 31 tuhande vaatajaga.

Dieneri sõnul on filmitootjatel keeruliste otsuste aeg. «Eesti kultuuri hoidmiseks on kodumaine film kui kõige tänapäevasem ja noortele omaseim formaat väga oluline. Meie filmitööstus on teinud viimastel aastatel väga head tööd nii uute kodumaiste filmide tootmisel kui ka rahvusvahelistele filmitootjatele allhanketeenuse pakkumisel. Samas on suurprojektide nagu Apteeker Melchior tootmine kulukas ja väikeriigis jätkusuutlik vaid siis, kui kõik Eesti inimesed saavad soovi korral neid filme ka kinno vaatama minna.»

Algselt pidi Apteeker Melchiori mängufilm esilinastuma 2021. a oktoobris, seejärel 2022. a veebruaris ning uueks esilinastusajaks on määratud 15. aprill 2022.

Valentinipäeval, 14. veebruaril 2022 esilinastub Oskar Lutsu samanimelisel jutustusel põhinev mängufilm «Soo» (režissöör Ergo Kuld). «Nihutasime kinokavades Apteeker Melchiorile planeeritud nädalale teise olulise Eesti filmi, et kinosõpradel oleks, mida aasta esimestel kuudel oodata,» selgitas Diener.

Apteeker Melchiori teise ja kolmanda mängufilmi esilinastused on planeeritud 2022. a teiseks poolaastaks.

Apteeker Melchiori sünopsis

Tallinnas tapetakse kuulus ordurüütel Clingenstein – kangelane, kes vabastas Läänemere piraatidest. Nüüd on ta pea maha raiutud ja suu münte täis topitud. Kadunud on kuldkett, mille ta alles samal päeval ostis.

Kohtuhärra Wenzel Dorn võtab mõrvapaigale kaasa noore apteekri Melchior Wakenstede. Noormees on nagu verekoer, kes oskavat ka surnutega rääkida. Melchiori nutikus ja Dorni oskamatus viivad aga selleni, et kogu mõrvaloo lahendamine jääb apteekri õlule.

Peagi selgub, et tapetud rüütel tuli Tallinnasse eriülesandega. Kõik jäljed viivad dominiiklaste kloostrisse. Sealt algab mõrvade rida, kus ohvriks kõik, kes puutunud kokku salapärase «Tallinna vangiga».

Apteeker Melchiori triloogia põhineb raamatumüügi edetabelite tipust tuntud romaanisarjal. Stsenaristid Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme põimisid esimeses filmis raamatust «Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus» tuntud tegelased ja sündmused täiesti uute, filmi jaoks loodud keerdkäikudega.

Filmi režissöör on Elmo Nüganen («Nimed marmortahvlil», «1944»), tootjateks on Taska Film ning HansaFilm. «Apteeker Melchiori» filmide triloogia valmib Eesti-Saksa-Läti-Leedu koostöös, kaastootjateks on Maze Productions Saksamaalt, Film Angels Productions Lätist ja InScript Leedust. Operaator on Mihkel Soe, kunstnik Matis Mäesalu, monteerija Marion Koppel, helilooja Liina Sumera, helirežissöör Horret Kuus, järeltootmise juht Jan Viljus, grimmikunstnik Gristina Pahmann, kostüümikunstnik Kristine Jurjāne.

Apteeker Melchiori rollis teeb kinodebüüdi Märten Metsaviir. Lisaks teevad kaasa Maarja Johanna Mägi, Marko Matvere, Henessi Schmidt, Franz Malmsten, Mait Malmsten, Andero Ermel, Alo Kõrve, Ken Rüütel, Hendrik Toompere ja paljud teised.