AK ⟩ Kohtumine soome sekvoiaga – Paavo Haavikko

Mõlema looja näol on tegemist Nobeli-väärse kirjanikuga. Kunstiakadeemiku tiitliga Haavikko (1931–2008) ongi pärjatud Ameerika Nobeliks kutsutava Neustadti rahvusvahelise kirjandusauhinnaga, mille üks rajajaid ning Haavikko esitajaid auhinnale oli meie oma (pagulas)kirjanik, Oklahoma ülikooli maailmakirjanduse professor ja ajakirja World Literature Today toimetaja, läti-eesti päritolu Ivar Ivask (1927–1992). Haavikko kuulus Ivaski sõprusringi, Ivask koos lätlannast abikaasa, luuletaja ning tõlkija Astrīde Ivaskaga veetsid alates 1957. aastast neliteist suve Soomes.

Mõlemad raamat-tellised (Kaplinski 550 ja Haavikko 900 lehekülge) on roheliste kaantega. Roheline on elu värv. Kaplinski raamatu esikaant ilmestab kõrgustesse pürgiv stiliseeritud mänd; «Kogutud luule» ümbrispaberil on küpses eas kirjaniku fotoportree, millelt trükitehnilise trikiga eenduvad ja helgivad vastu prillid (kujundaja Asko Künnap).