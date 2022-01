AK ⟩ Näitekirjanik, kelle teosed keelduvad lavalt lahkumast

Oma arhetüüpne alge on ka selles saatuse iroonias, et ehkki tema soov oli luua tragöödiaid, saavutas ta kestva maailmakuulsuse hoopis komöödiatega. Molière’i karjäär sai tõelise hoo sisse 1659. aasta paiku, kui ta oli oma trupiga peale poolteist kümnendit kestnud teatritegevust Lõuna-Prantsusmaal pöördunud tagasi Pariisi ning kirjutas ja lavastas seal järgnevatel aastatel ridamisi näidendeid, millest on kujunenud maailma draamakirjanduse klassika: «Naeruväärsed eputised» (1659), «Naiste kool» (1662), «Tartuffe» (1664), «Don Juan» (1665), «Misantroop» (1666), «Arst vastu tahtmist» (1666), «Ihnus» (1668), «Kodanlasest aadlimees» (1670), «Scapini kelmused» (1671), «Õpetatud naised» (1672), «Ebahaige» (1673) jt.

Nii nagu on hoolimata näilisest sarnasusest tegelikult suhteliselt erinevad kõik Molière’i säilinud teosed, on väga eriilmelised olnud ka nende arvukad lavastused, mida minul on olnud võimalus aastakümnete jooksul näha. Samas ei mäleta ma ühtegi, mis oleks läinud kunstilises mõttes altlati – pigem vastupidi: enamasti on need olnud sündmused meie laiemas teatripildis. Mis omakord tõestab, et Molière’i nimi sisendab sarnaselt Shakespeare’i omaga enda vastu jätkuvalt lugupidamist ja aukartust, sunnib teatraale end kokku võtma ja pingutama.