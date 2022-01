KULTUURIS KUUM ⟩ Kuidas Eesti filmid leidsid raha – ja sellest ilma jäid

Ligi kuus aastat tagasi, kevadel 2016, lendas tosinkond Eesti filmitegijat ja filmidest huvitatud ärimeest pooleks nädalaks Londonisse. See polnud mingi niisama huvireis. Reisi korraldaja, Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp, kes on õppinud ning töötanud produtsendi ja režissöörina Inglismaal, viis seltskonna tutvuma, mismoodi käib Euroopa juhtivas filmiriigis filmitegemine – lootuses, et nähtu innustab ning aitab Eesti tootjail ja erakapitalil teineteisele lähemale jõuda.