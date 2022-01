Kindel laks: Aimar Altosaar

Telesari soometumisest

Soometumise aega maailmasõja lõpust 1990ndateni käsitleb kaheksaosaline YLR telesari «Külma sõja Soome». Kes mäletavad 30 aasta taguseid aegu, kui okupatsioonist vabanedes tormasime Soome, et näha, kuidas päriselt näeb välja arenud kapitalistlik ühiskond ning hingata seal vaba õhku, siis paljud eestlased said soomlastega kohtudes ka ehmatava elamuse. Eriti, kui tuli suhelda ametiisikute või mõnede vabaühenduste esindajatega, kellelt me kuulsime sageli uskumatut juttu suures sõbrast N.Liidust ja Venemaast ning vajadusest unustada Talvesõda, peaaegu et häbiplekk Soome ajaloos. Oli neidki, kes ei tahtnud meid kuulata, kui püüdsime kummutada kummalisi illusioone kokku kukkunud vägivallaühiskonnast. Üks Kokoomuse poliitik rääkis, et tema nooruses, 1970ndatel aasta tel, oli nende partei noorte hulgas isegi stalinistlik tiib. Seda ajal, kui N.Liidu saatkond ei lubanud Kokoomust, kui kodanlikku erakonda isegi valitsusse!