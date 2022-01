Uus tondipüüdjate film: üks tont käib mööda kinosid

Aga vaataja ees avaneb ­määratu ahne kuristik, mille eesmärk on nostalgialembeste vaatajate rahakotid lahti murda. See on sel sajandil juba teine katse 1980ndatel alanud vaimukat frantsiisi veel kord lüpsta. Eelmine kord toimus see 2016. aastal, kui tehti uusversioon, milles ekstoplasmast elukaid jahtis ainult naistest koosnev meeskond. Lavastas tookord Paul Feig ja osades olid Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon.

Nüüd siis kolitakse New ­Yorgist sootuks ära Oklahomasse ja pea­tegelasteks valiti lapsed. Täiesti ­arusaadav, sest kolkas filmida on odavam kui suurlinnas ­(enamasti on filmide New York üles võetud Torontos, kus selle peale on üles ehitatud Põhja-Ameerika suuruselt kolmas filmitööstus) ja lastele saab veel vähem maksta kui naisnäitlejatele.