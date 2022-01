NÄDALA PLAAT ⟩ Aasta üks tähtsamaid albumeid juba ilmunud

Kontseptuaalalbumi «Dawn FM» põhiliste mõjutajatena või siis vähemasti ülioluliste märksõnadena võib välja tuua kaks artisti. Michael Jacksoni «Off The Wall» (1979) ja briljantne «Thriller» (1982) ning Oneohtrix Point Neveri ehk ameeriklasest produtsendi Daniel Lopatini «Magic Oneohtrix Point Never» (2020), mille juures oli kaastegev ka The Weeknd. Lopatini osa on «Dawn FMi» juures olulisemgi kui The Weekndi roll tema albumi juures. Lopatini eksperimentaalsemat masti ambitsioonid on valatud sedakorda kõrva­paitavasse ning hingesilitavasse vormi, mis ei tähenda, et «Dawn FMil» innovatiivsus puuduks, sootuks vastupidi. «Dawn FM» on vägagi innovatiivne. Külalisi jagub samuti, alates Jim Carreyst Swedish House Maffiani välja.