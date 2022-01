Kleis on kogu elu elanud Mustamäe kortermaja üheksandal korrusel. Võib julgelt öelda, et tema igapäevane keskkond on silmapaistvalt ainulaadne – ja siin ei pea ma kindlasti silmas koduajakirjade haigutama ajavat «omanäolisust». Kleisi kodus valitseb visuaalne küllus: on hulgaliselt maale ja maalinguid, joonistusi, kassette, väga mitmesugust ajaloolist mööblit, eelmise sajandi alguse ajalehti, tekstiile, kuivatatud lilli, väidetavalt mürsukilluga pihta saanud klaver ja kasski. Kunstniku pealtnäha juhuslikus ja eklektilises kolmetoalises korteris avaneb lähemal vaatlusel kohati fantastiline elu koos kunstiga, mis iga uue külastusega end pisut erinevast küljest näitab.