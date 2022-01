AK ⟩ Unetardumusse kätketud tegelikkus

Saamueli üksi kasvatav ema on oma poja teguviiside ja kahtlaste sõprade pärast rohkem kui mures. Keerulise lapsepõlvega, pojast vaid kaks korda vanem Pernilla on sügavalt usklik, usin koguduse liige, kuid kahjuks liiga usaldav. Ühel hetkel avanevad ta silmad taipamaks, kes on tegelikult tema sõbrad ning kellel on mängus omad huvid. Kui selgub, et poeg on hädaohus, hakkab Pernilla otsusekindlalt tegutsema. Omal käel detektiivi mängides õnnestub tal küll sammukese politseist ees olla, kuid kas ta ka tegelikult oma poja päästa suudab, see jäägu juba krimisõbra avastada.