NÄDALA PLAAT ⟩ Valu möödub, ilu jääb

Kuidas on aga eneseteraapiaga? Kõigele sellele eelneb sünge eellugu. Paari aasta eest kaebas artist kohtusse ekskallima ja peamiselt «Transformerite» filmiga tuntuks saanud Shia LaBeoufi. FKA twigs süüdistab näitlejat seksuaalses vägivallas, kallaletungimises ja emotsionaalse stressi tekitamises. Kohtus peaks see teema jätkuma tänavu mais. Seniks kogus FKA twigs ennast nii palju kui suutis ning kanaliseeris kogu frustratsiooni muusikasse ja masenduse sõnadesse. See on muidugi paradoksaalne, et süngest ahistamisjuhtumist alguse saanud materjal on kummalisel moel kuidagi helgem ja rõõmsam kui tema enne seda valminud plaadid, näiteks eelmine stuudioalbum, suurepärane hübriid avangardist ja popist, suurtes doosides ohjeldamatut valu ja ohtralt ilu sisaldav «MAGDALENE» (2019).