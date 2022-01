Kai kunstikeskuse uus näitus mõõdab ühiskondlikku temperatuuri

Tänavune triennaal toimub eri paigus üle Tallinna ning koosneb kolmest omavahel läbipõimunud tsüklist: «Rahvas armastab seda» , «Hapukurgipoliitika» ja «Vabaduse teadus» . Kai näitusele on kaasatud teoseid kahest esimesest seeriast.

Näituse pealkiri viitab mehhanismidele, mille tulemusel on positiivsed mõisted omandanud negatiivse tähenduse – neid on hakatud seostama uuest olukorrast tingitud teistsuguse, vastandliku sisuga. Täpsemalt uuritakse seda, kuidas sõna «soe» positiivsest algtähendusest – meeldiv tunne, suhteliselt või mõnusalt kõrge temperatuur, samuti käitumine, millega väljendatakse vaimustust, kiindumust või heatahtlikkust – on saanud ohumärk, mis kõneleb poliitilisest segadusest, ühiskondlikust rahulolematusest, kliimamuutustest ja üleilmsest pandeemiast, andes seega märku globaalsest ebastabiilsusest nii looduslikus kui ka sotsiaalses plaanis.