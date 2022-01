KULTUURIS KUUM ⟩ Eesti kunst püsib tasuta tööl

«Hea näide sellest, kui idiootne vabakutseliste kunstnike olukord praegu on, on see, et kui ma tahaks, et mul oleksid sotsiaalsed garantiid nagu teistel inimestel, siis tuleks mul endale hankida kriminaalkaristus ja lasta ennast vangi panna,» nii põrutab vabakutseline kunstnik Peeter Laurits.