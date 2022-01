ARVUSTUS ⟩ Tühja kohvriga rändur ja tema tädi serveerivad hüüumärke

Kanada kirjaniku Morris Panychi näitemängu originaalpealkiri «Vigil» (öine jumalateenistus – vigiilia) on sisuliselt täpne, aga publikule mitte just ülemäära kutsuv või ahvatlev. Näidendi esmalavastus Eestis oli Tallinna Linnateatris 2009. aastal, pealkirjaga «Minu tädi». Tookord mängisid Helene Vannari ja Andres Raag, lavastas Aleksander Eelmaa. Olin selle tõiga sootuks unustanud ja uuslavastuse kavaleht ei tuletanud meelde ka. Nii olin 22. jaanuaril Karlova teatris veendunud, et jälgin üht seninägematut lugu, kuni järsku sähvatas mälus äratundmise välk: appi, tuleb tuttav ette!