AK ⟩ Eesti orientalistika teetähised

Linnart Mälli õpetuste didaktika

Linnart Mäll leidis, et tema vaimseks teeks sobib kõige paremini budism ja ta pühendas sellele oma elu. Ehkki tema loengud budismist kõnelevad dogmade vastu ja lõpmatute võimaluste poolt, ei ole siin eetilist relativismi. Vastupidi, kõige õigem ongi võtta neid loenguid juhatusena eetikasse. Et inimene mõistaks areneda ja tal oleks selgroogu.

Budismi terminoloogia ja tekstinäidete kõrval põimis Mäll loengutesse rohkelt kõrvalepõikeid elust enesest ja ergastavaid seisukohti. Need on irriteerivad, anekdootlikud, kergesti vaidlustatavad või seda kõike korraga. Kohati panevad need muigama, aga ilma oleks tekst verevaesem ja eetikaõpetus ei toimiks.

Ta arvas heaks pühendada terve loeng oma õpetajatele alates Uku Masingust. Rangelt võttes pole sel pistmist budismi ajalooga, paremal juhul saame üht-teist teada mõne budoloogi kohta. Näiteks Mälli kohta saame teada, et ta tahtis väikelapsena saada Rooma paavstiks.

Kuid just see loeng, mitte legend Buddhast või Jee- susest, sobis juhatuseks selle kohta, mis on vaimne teekond ja milline roll on noort inimest kõige enam mõjutavatel õpetajatel. Mäll nimetab oma õpetajaks ka dalai-laamat, aga ta osakaal on vähene, sest temaga «ristus minu elutee väga hilja» (lk 45). Inimese areng on mõistetav eaperioodide tundlikkust arvesse võttes.