Suri moekunstnik, kes tegi staaridest staarid

Ma ei tea küll moest suurt midagi, aga laias laastus on jäänud mulje, et selles võiks eristada elu- ja surmaliini. Eluliini näiteks võiks olla esinduslikumad riided, need, mis jätavad sust teistele hea mulje, see aitab elus edasi ja üleüldse mõjub soodsalt. Samuti võib eluliini riieteks pidada mugavaid riideid. Näiteks dresse. Need ei pruugi küll alati jätta head muljet ja mõnikord jätavad hoopis halva mulje, mis küll ei aita elus edasi. Aga mugavus ja elus mitte edasi jõudmine maksab ka midagi, võib-olla aitab infarkti ära hoida.