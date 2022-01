Kultuuri lühiuudised

Noorsooteatri lavale jõuab «Röövlitütar Ronja»

Eesti Noorsooteatris esietendub pühapäeval, 6. veebruaril «Röövlitütar Ronja» Astrid Lindgreni samanimelise raamatu põhjal. Loo sõprusest, rasketest valikutest ja suureks saamisest toob lavale Taavi Tõnisson. «Röövlitütar Ronja» on Astrid Lindgreni viimaseks pikemaks jutustuseks jäänud teos, mille on tõlkinud Vladimir Beekman ja noorsooteatri lavale kohandanud dramatiseerija Siret Campbell, muusika lavastusele on loonud Liina Sumera, muusikale on sõnad kirjutanud Leelo Tungal. «Röövlitütar Ronja» esietendub 6. veebruaril kl 15 Ferdinandi saalis. Lavastus on kahes vaatuses ja sobib vaatajatele alates seitsmendast eluaastast.