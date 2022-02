REPORTAAŽ ⟩ Kool nagu unistus

Objektile jõudes ulatati peaaegu kõigile kiivrid «kes ees, see mees»-printsiibi alusel, nii et viimasena ajakirjanike ja fotograafide seltskonda sulandudes mulle kiivrit enam ei jätkunud. Kiivrita päid, mind sealhulgas, lohutati sellega, et vaevalt miski enam pähe kukub; hoidku lihtsalt silmad lahti, et pead kuhugi ära ei lööks. Ei löönud. Pähe ka miski ei kukkunud.