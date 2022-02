AK ⟩ Nimetage teda kroonikuks

Tellijale

Nüüd, nelikümmend viis aastat hiljem on mõistetav vana autori nostalgiline taotlus oma teost taastrükituna näha. Kõige põnevam aga on, et see paneb vere käima ka lugejal. Vahepealne elu ei ole meie kirjanikku hellitanud: teda on sõimatud, ta on kohut käinud, on olnud töökohavahetusi seoses igasuguste firmade liitmisega.

Ikka sõimatakse neid, kes armastavad tõde. Remsujevi teoses kajastub aga romantiline minevik. Ta kirjutab, et tema Tartu keskkooli klass oli sõbralik punt, kust aga puudus kroonik, kes noorte meeste ja naiste võimsad teod kirja paneks. Siis aga ütles keegi, võib-olla koolis teosammul edasi jõudev Kalev, et nimetage kroonikuks tema – see mees, kes on Emajõel sõudes oma lihaseid pumbanud. Vaat see poiss kirjutab ja see ongi tema igavene kutsumus. Ja tartlased ütlevad muidugi «too».