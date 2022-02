ARVUSTUS ⟩ Rekvisiitori nukkernaljakas tähetund

Andres Dvinjaninovi lavapartner «Heinari tähetunnis» on puudel Välk. FOTO: Heikki Leis/Karlova Teater

Saksa teatrimehe Eberhard Streuli mononäidendit, originaalpealkirjaga «Die Sternstunde des Josef B.», on eesti kutselises teatris varem lavastatud kolmel korral. Sümpaatset rekvisiitorit, seda tšehhovlikku väikest inimest, on mänginud Jüri Aarma («Elukutse ohver ehk Täna jääb etendus ära», lavastaja Ago-Endrik Kerge, Vanalinnastuudio 2001); Jüri Lumiste («Teatrirüütel», lavastaja Mikk Mikiver, Vanemuine 2002); Lauri Saatpalu («Rekvisiitori tähetund», lavastaja Margo Teder, VAT Teater 2012). Nüüd siis Andres Dvinjaninov, üksiti ka lavastaja, kes on ristinud oma rolli​ Heinariks.