Draamateater asendab kolmapäevase «Keiserliku koka» etenduse

Kai Aareleiu «Linnade põletamine» avaldati romaanina 2016. aastal ning sellest sai kiirelt nii lugejate kui kriitikute lemmik. Tänaseks on romaan saavutanud rahvusvahelise edu ja see on tõlgitud soome, inglise ja läti keelde. Romaani põhjal kirjutas Kai Aareleid näidendi spetsiaalselt Eesti Draamateatrile.