1993. aastal kogunenud Korn on suutnud sellest möödunud aastakümnete jooksul säilitada omamoodi underground-staatuse kõrval ühtlasi selle, et nende kauamängivatest ­kirjutavad need väljaanded, kes enamasti metal’ist ei kirjuta, ning nende muusika jõuab ka sellistesse kõrvadesse, kus metal igapäevane külaline pole.