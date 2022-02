INTERVJUU ⟩ Olav Ehala: ükski kunst ega looming ei saa olla tähtsam kui oma pere

Olav Ehalat tuntakse ka. Nägupidi. Teda võib nimetada popstaar-heliloojaks. Nagu tema muusika on tihtipeale päikeseline, sellisena on kirjeldatud ka Ehalat ennast. Kohtume heliloojaga rahvuskultuuri fondi ruumides, mille nõukogu esimees ta on. Samas majas asub ka heliloojate liit, mille pikaaegne esimees ta samuti oli.