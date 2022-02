Kultuuri lühiuudised

Tallinna Linnateater jagas kolleegipreemiaid

Ilmus Juri Lotmani intervjuude kogumik

Tallinna Ülikooli Kirjastuselt on ilmunud raamat «Vestlused Lotmaniga», milles on avaldatud kõik teadaolevad Juri Lotmani intervjuud esimest korda ühtede kaante vahel. Raamat sisaldab nelikümmend üks intervjuud, mitmed neist väga põhjalikud. Lisaks varem eesti keeles ilmunud intervjuudele tehti kogumiku jaoks tõlkeid üheksast keelest. Kogumiku koostas ja varustas saatesõnaga Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm.

Tallinnas tähistatakse Juhan Smuuli 100. sünniaastapäeva

Paks Margareeta valiti aasta turismiobjektiks

«Paksu Margareeta uuendatud ekspositsioon on tõeliselt võimas, põnev, interaktiivne ning sobib erinevatele vanusegruppidele. Mullu jõudis see Euroopa muuseumiakadeemia Luigi Micheletti auhinna kategoorias kolme parema sekka. See on väga suur tunnustus, sest äramärkimise nimel võistlevad kümned muuseumid üle kogu Euroopa. Lisaks on meremuuseum olnud nõutud hitt muuseumikülastajate hulgas,» tõi esile liidu peasekretär Merike Hallik.