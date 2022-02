Teatrivaatlejana oli mu ärevus uue «Majahoidja» eel võrreldav linnateatri «Emigrantide» lavastusele eelnenuga. Kui jõuliselt hakkab kriipima ma-olen-siin-varem-olnud-tundmus, kuivõrd see eksitab? Eriti ei hakanudki, häirivalt ei eksitanud. Sest maja, mida kolm meest hoida katsuvad – või vastupidi, hoida ei suuda –, on seninägematu. Nagu ka majahoidjate trio. Peeter Tammearu lavastatud «Emigrantidega» sarnaneb seegi mudel, et lavastaja ise mängib peaosa, millest omakorda järeldub, et tõeline mängurõõm ja partnerluslust on alles õide puhkemas.