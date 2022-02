AK ⟩ Kuidas Koguva mees eesti kirjandust tüüris

Eestis pole just palju kirjanike, kelle sünnikodust on tehtud muuseum. Muhumaal Koguva külas asuv Smuulide Tooma talu on neist üks tuntumaid. Üldtuntud on ka 1532. aastal ordumeister Wolter von Plettenbergi poolt talupoeg Hanskenile antud vabadusekiri. Vabatalupoeg Hansken oli Smuulide kauge esiisa. Muide, kõnealune vabastuskiri on kenasti Kuressaares muuseumi kogudes tallel.