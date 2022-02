AK ⟩ Inimene ja öö – Juhan Smuul 100!

Sündimata romaani sissejuhatuse sirgjoonelised väitedki lasevad aimata, et kirjaniku suurelt jaolt kodukandist, aga ka lugematutest kohtumistest kogutud ja kirjakuju saanud huumor ning eneseiroonia oli kaitsemask sisemisele ebakindlusele ja vastuhakk masendusele. Smuulilt loeme: «Inimesed, kes mõtlevad, et humoristidel puudub üldse süngusetaju, eksivad kõige rängemini. Humoristid on tegelikult kõige süngemad inimesed ja huumor kui žanr kirjanduses kõige raskem. Kogu aeg suudab naerda vaid idioot.»