Pedaja muusika kõlab ka uues Eesti mängufilmis «Soo», mis nüüd kinodesse on jõudnud ja kus loodusel on oma roll inimestevahelistes intriigides. Filmidele muusika loomisest, looduse rollist inimese elus ja inspiratsiooni leidmisest vestlesime Pedajaga päev enne «Soo» esilinastust. Kuna saime kenasti jutule, liikus meie vestlus sujuvalt üle sinatamisele.

«Soo» puhul lõin muusika käsikirja järgi. Üldiselt ongi nii, et kui asun mõne stsenaariumi kallale, tekivad mul peas väga elavad kujutluspildid, mis hakkavad voolama koos muusikaga. Ma olen viimasel ajal palju pildistanud ja videoid filminud ja mulle näib aina enam, et muusika ja film täiustavad üksteist. Need on loodud koos olema. Ja filmi puhul on nii palju võimalusi muusika loomiseks.

See on natuke nagu elu ka, sest paratamatult tekivad seosed oma kogemuste ja emotsioonidega. Albumite loomisel on samamoodi. On selged hetked, on tõusud, on mõõnad.