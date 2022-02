NÄDALA PLAAT ⟩ Trad.Attack! läheb klubisse

Kogu protseduur meenutab teatud määral keemilist katset, mille tulemusena eraldatakse algainest selle põhiessents ning võetakse see kasutusele pisut uues vormis, kuid ikkagi sama tuumaga. Siinkohal tasub meenutada, et pärimuse ja popi energilist sümbioosi pakkuv Trad.Attack! ehk Sandra ja Jalmar Vabarna ning Tõnu Tubli on trio, kelle põhiinstrumentide hulka kuuluvad kitarrid, trummid ja torupill. Pillipark seab teatud kõlalised piirid, kuid igati söakas bänd on võtnud seda pigem väljakutsena.