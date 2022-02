AJA AUK ⟩ Kuidas suusatajad poris müttasid

Mõtlesin, et küll on magus lugu, millest saab välja pigistada magusa «Aja augu». Tuleb ainult natuke mälu värskendada ja sukelduda arhiivide vaikusesse. Taliolümpia ju käib, ajakohane ka. Kuna Innsbruck 1964 raamatut mul Tallinnas pole, see on maal metallist seifis, võtsin ette käigu raamatukokku. Läbi vihma ja lumeseguse pori. Võiks ju olukorra suuremaks dramatiseerimiseks öelda, et taevast sadas konni ja ma pidin nende vahel ekslema, pühkima silmist konni, väikeseid konni. Selgus, et see raamat on ainult ühes raamatukogus. Haruldus!