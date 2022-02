KINDEL LAKS ⟩ Juhan Raua kultuurisoovitused

Vilkuvad ekraanid sinu peas

Veel täna ja homme saab Kumus vaadata eelmise aasta üht parimat kunstinäitust, milleks on Jeremy Shaw’ «Phase-Shifting Index». Soovitan hommikul kohale minna ja võtta endale muuseumi külastuseks hea tunnike, kui mitte rohkem. Näitus on suurejooneline ja ogar – see on miski, mida suudabki edasi anda vaid nüüdisaegne kunst. Shaw’ näitusel on elegantselt ühendatud põnevad tulevikunägemused, tantsu metafüüsika, masin-DNA ja inimlikud püüdlused millegi kõrgema poole. Tulemus lööb heas mõttes pildi segi ning iga kunstisõber tuleb sellelt tripilt tagasi olulise kogemuse võrra rikkamana.