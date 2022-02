«Soo» taga seisavad tootjatena Taska Film ja Apollo Film Productions. Esimene on toonud ekraanidele hulga menukaid ajaloolise ainesega vaatemänge, nagu «Nimed marmortahvlil», «1944» ja «O2», lisaks muidugi erarahastusel valminud filmide tulva vallandanud «Klassikokkutuleku» triloogia. Apollo tootmisliinil on «Klassikokkutuleku» edu tuules valminud mitu laiale publikule rihitud komöödiat.