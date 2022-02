Sari «The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window» ilmus Netflixi vähem kui kuu aja eest. Kõigepealt tuleb üks asi selgeks teha: rohkem ma siin kirjutises seda pealkirja pikalt välja ei kirjuta, sest see oleks ebaaus leheruumi täitmine. Seriaali tutvustati kui paroodiat filmidest «Naine aknal» (2021) ja «Tüdruk rongis» (2016).